بالصور.. وزير النقل يتفقد تطوير محطة قطارات دمنهور بالبحيرة

أعلن المهندس سعد الجيوشى، وزير النقل، عن بدء العمل فى تطوير محطة قطارات دمنهور فى غضون أسبوعين، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير محطات القطارات بالمحافظات.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لمحطة قطار دمنهور ومزلقان جزيرة البط وكوبرى دمنهور العلوى يرافقه قيادات وزارة النقل، حيث تفقد مكاتب حجز التذاكر وأرصفة المحطة، وشدد على إجراء أعمال الصيانة الدورية للمحطة والأرصفة ودورات المياه وأماكن انتظار الركاب ورفع كفاءة وتكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات والتشوينات من داخل المحطة.

وقرر الوزير تحويل مشرفى الصيانة بالمحطة للتحقيق واستبعاد المقصرين والمتقاعسين المسئولين عن سوء وتردى أحوال المحطة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بها، كما وجه برفع كفاءة المزلقانات وأجهزة الاتصالات بها وتسوية المطبات العشوائية وإزالة التراكمات والمخلفات حولها.

وخلال تفقده لأعمال إنشاء كوبرى دمنهور العلوى، شدد الوزير على قيام الشركة المنفذة بتكثيف الأعمال للانتهاء من الكوبرى فى الموعد المحدد فى 30 مارس 2016، نظرًا لما يمثله من أهمية مرورية على الطريق الزراعى السريع.



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