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"فى حب مصر": تنظيم 22 مؤتمرا بفترة الدعاية للمرحلة الأولى للانتخابات

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"فى حب مصر": تنظيم 22 مؤتمرا بفترة الدعاية للمرحلة الأولى للانتخابات "فى حب مصر": تنظيم 22 مؤتمرا بفترة الدعاية للمرحلة الأولى للانتخابات
قال اللواء سامح سيف اليزل المقرر العام لقائمة "فى حب "، إن القائمة لديها خطة لتنظيم 17 مؤتمرا بمحافظات الصعيد، إضافة إلى مؤتمرات أخرى بباقى محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفاً: "نحو 22 مؤتمرا أو أكثر ستكون حصيلة مؤتمرات القائمة خلال المرحلة الأولى، بهدف شرح الرؤية العامة للقائمة، والاستماع للناخبين".

وأضاف "سيف اليزل" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القائمة ستبدأ مؤتمراتها اليوم الثلاثاء بقنا، بحضوره وعدد من أعضاء اللجنة التنسيقية منهم أسامة هيكل وسعد الجمال ومصطفى بكرى والسيد الشريف، إضافة إلى مرشحى قطاع الصعيد، وعدد من مرشحى قطاع الشرقية، متابعاً: "سأفتتح اللقاء بكلمة لأهالى الصعيد".


>- "فى حب مصر" تشكل غرف عمليات لمتابعة أنشطة قطاعاتها فى الانتخابات

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