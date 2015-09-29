معصوم مرزوق:كلمة السيسى بالأمم المتحدة موفقة وكنت أتمنى تكثيف جرعة إفريقيا

قال السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت موفقة فى حدود كونها عرضًا سريعًا لسياسة الدولة الخارجية، مشيراً إلى أن السيسى لم يكن أمامه التعمق فى هذه الموضوعات لالتزامه بوقت محدد للكلمة.

وأشار مرزوق لـ"اليوم السابع"، إلى أنه كان يتمنى أن تكون الجرعة الإفريقية بشكل أكبر فى الكلمة، خاصة أن خطاب رئيس جنوب إفريقيا سبق خطاب الرئيس السيسى، والذى استفاض فى الحديث عن قضايا إفريقيا، لافتًا إلى أن وضع مصر داخل القارة الإفريقية يتطلب اهتمامًا بقضاياها.

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