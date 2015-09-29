أخبار عاجلة

أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

معصوم مرزوق:كلمة السيسى بالأمم المتحدة موفقة وكنت أتمنى تكثيف جرعة إفريقيا

Google+ Print
معصوم مرزوق:كلمة السيسى بالأمم المتحدة موفقة وكنت أتمنى تكثيف جرعة إفريقيا معصوم مرزوق:كلمة السيسى بالأمم المتحدة موفقة وكنت أتمنى تكثيف جرعة إفريقيا
قال السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت موفقة فى حدود كونها عرضًا سريعًا لسياسة الدولة الخارجية، مشيراً إلى أن السيسى لم يكن أمامه التعمق فى هذه الموضوعات لالتزامه بوقت محدد للكلمة.

وأشار مرزوق لـ"اليوم السابع"، إلى أنه كان يتمنى أن تكون الجرعة الإفريقية بشكل أكبر فى الكلمة، خاصة أن خطاب رئيس جنوب إفريقيا سبق خطاب الرئيس السيسى، والذى استفاض فى الحديث عن قضايا إفريقيا، لافتًا إلى أن وضع داخل القارة الإفريقية يتطلب اهتمامًا بقضاياها.

- بالفيديو.. كلمة الرئيس بالأمم المتحدة: قناة السويس الجديدة تجسيد للأمل.. ومصر فى خط الدفاع الأول لمواجهة الإرهاب.. التهاون فى ردع المتطرفين وراء ذبح المصريين بليبيا.. وخارطة الطريق تكتمل نهاية العام
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر