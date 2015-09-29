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أمن الجيزة ينشر كمائن لضبط الجناة فى حادث استهداف كمين بالبدرشين

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أمن الجيزة ينشر كمائن لضبط الجناة فى حادث استهداف كمين بالبدرشين أمن الجيزة ينشر كمائن لضبط الجناة فى حادث استهداف كمين بالبدرشين
دفعت أجهزة الأمن بالجيزة بعدة كمائن ثابتة ومتنقلة لضبط العناصر الإرهابية التى استهدفت كمين أمنى أدى إلى استشهاد مجند وإصابة ضابط ومجند آخر.

وأعلنت الأجهزة الأمنية حالة الاستنفار الأمنى لتعقب الجناة، مع قيام تشكيلات من العمليات الخاصة بالانتشار فى المنطقة الزاعية لتمشيطها ومحاولة تعقبهم.

وكان مجهولون أطلقوا النار على كمين أمنى بمنطقة المرازيق بالبدرشين فى محافظة الجيزة، ما أدى إلى استشهاد مجند وإصابة ضابط شرطة ومجند آخر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة لمطاردة المجهولين وإلقاء القبض عليهم.


>استشهاد مجند وإصابة ضابط شرطة فى هجوم مسلح لمجهولين على كمين بالبدرشين

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