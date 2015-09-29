التصفيق 10 مرات أثناء كلمة السيسى بالأمم المتحدة.. و"تحيا مصر" تلهب القاعة

>شهدت بيان الرئيس عبــد الفتــاح السيسى أمام الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين تفاعلا من جانب الحضور، خاصة حينما تحدث السيسى عن روية مصر للقضايا الإقليمية وإطلاق مبادرة تصر الخاصة بالشباب.

وأثناء الكلمة صفقت القاعة للسيسى ١٠ مرات الأولى أثناء دخوله القاعة لإلقاء الكلمة، والثانية حينما قال إن مصر تقف فى طليعة الدول الإسلامية وفى خط الدفاع الأول فى مواجهة الإرهاب.

وحينما تحدث السيسى عن الوضع فى ليبيا وأكد على ضرورة الاستمرار فى تهيئة الأجواء لمزيد من المشاركة بين الليبيين المؤمنين بالدولة الحديثة بالتوازى مع مواجهة لا هوادة فيها لاستئصال الإرهاب، اشتعلت القاعة بالتصفيق، وهو ما تكرر حينما تحدث عن اليمن،. وحينما قال إن تفاقم أزمة اللاجئين الفارين من ويلات النزاعات المسلحة تؤكد ما سبق إن نادت به مصر بضرورة العمل نحو تسوية تلك النزاعات والتصدى لظاهرة الإرهاب التى تشكل أحد أهم أسباب تفاقم الأزمة وفتح قنوات للهجرة الشرعية وتيسير عملية التنقل وربط الهجرة بالتنمية.

وحينما قال السيسى "أجد من منطلق المسئولية التاريخية كرئيس لمصر التى تقف فى قلب تلك المواجهة.. أن أحذر من خطر امتداد ذلك التهديد إلى مناطق وأزمات أخرى.. وفى مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة"، ارتفع التصفيق فى القاعة مرة أخرى، قبل أن يعود التصفيق أيضا حينما تحدث عن ضرورة تمكين الشعب الفلسطينى من تقرير مصيره.. وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

حديث السيسى عن إجراء الانتخابات التشريعية هذا العام استكمالا لخارطة المستقبل قابله الحضور بتصفيق شديد، وهو ما تكرر حينما تحدث عن ترشيح مصر لمجلس الأمن.

وبخلاف الكلمات السابقة للرؤساء تواجد عدد كبير من المصريين على التواجد داخل القاعة الرئيسية كما جلس على مقاعد، وضم الوفد وزراء الخارجية والاستثمار والبيئة والتضامن والتعاون الدولى واللواء عباس كامل واللواء مصطفى الشريف رئيس الديوان والسفير علاء يوسف والسفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن والسفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية وأعضاء مكتب الرئيس وسفراء من وزارة الخارجية.

وبعد الكلمة تبادل الوفد التحية كما تبادلوا التحية مع وفود أخرى حرصت على التقاط الصور مع الوفد المصرى.