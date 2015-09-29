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حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 29 - 9 - 2015

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حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 29 - 9 - 2015 حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 29 - 9 - 2015

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: تتزود هذا اليوم أفكاراً منوّعة وبنّاءة وتلاقي الدعم من بعض الفئات والأفرقاء

عاطفياً: عبارات الثناء والتنويه تكون عنوان المرحلة المقبلة في حياتك العاطفية، وخصوصاً بعد الجهد الاستثنائي الذي بذلته

صحياً: قاوم كل من يحاول ثنيك عن ممارسة الرياضة، ولا تدع أي شيء يحد من نشاطك


ابراج مكتوب

تشعر أنك تنجز أمورك بالكاد اليوم إذا لم تركز أو تثق في نفسك. على الرغم من أنك تشعر أن انعزالك وبعدك عن الآخرين أمر غير مرغوب فيه وتحاول تغييره إلا أنك هذا الانعزال هو نفسه الذي يساعدك على التعامل مع مهامك بهدوء وبتركيز.

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