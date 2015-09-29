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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 29 - 9 - 2015

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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 29 - 9 - 2015 حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 29 - 9 - 2015

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: قد تُثار مشكلات في العمل، أو يطرأ ما يزعجك ويثير التساؤلات الكثيرة حول تصرفات أرباب العمل معك

عاطفياً: ارتفاع نسبة التفاؤل في تصحيح العلاقة بالشريك، وخصوصاً بعد سوء التفاهم الذي فرض نفسه أخيراً

صحياً: على الرغم من تمتعك بصحة جيدة، وهذه نعمة، عليك الخضوع لبعض الفحوص للاطمئنان أكثر


ابراج مكتوب

استغل وقتك اليوم لأنك لن تحظى بهذا القدر من الطاقة الذي تتمتع به اليوم دائما. إصرارك وكفاحك سيساعدانك على تحقيق ما تريد. ننصحك بدلا من أن تصاب بإحباط بسبب كثرة عدد مهامك اليوم أن يكون لديك حافز على الانتهاء منها.

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