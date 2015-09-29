حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 29 - 9 - 2015

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: إذا كنت من أصحاب المهن الحرة فقد تعود عليك مبيعاتك بالربح الإضافي وتدفعك إلى توسيع مشاريعك

عاطفياً: العصبية الزائدة لا تفيد في معالجة المشكلات مع الشريك، فهي تولّد العناد، عندها قد تفقد القدرة على السيطرة مجدداً

صحياً: قد تقحم نفسك في نزاع مع أحد النافذين في العمل أو في السياسة، ما يرهقك نفسياً وجسدياً



ابراج مكتوب

على الرغم من أنك شخص مرهف الحس إلا أنك تبدو اليوم عدوانيا خاصة مع شريك حياتك. أنت بحاجة اليوم إلى تجنب التعرض لأي ضغوط وحاول أن تتغلب اليوم على أعمالك الشاقة بإنجازها في الساعات الأولى من الصباح. كن مخلصا ومتفهما لمن حولك. كلما كنت عمليا أكثر، وصلت إلى أهدافك أسرع.

شبكةعيونالإخبارية

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