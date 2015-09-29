حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 29 - 9 - 2015

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: ابتعد عن مضايقة الآخرين والتسبب بالأذى لهم، أنت لا تدرك عواقب ما تقوم به

عاطفياً : كن مستعداً لمرحلة عاطفية أكثر تطوّراً مع الشريك، وستبدأ بوادرها بالظهور قريباً جداً

صحياً: ترى المحيط حولك في سعادة وفرح، في حين أن الكآبة تسيطر عليك، أخرج من عزلتك وافرح



ابراج مكتوب

تصلك اليوم أخبار سارة جدا ولكن لتستعد لها لابد من أن تكون قادرا على التحكم في مشاعرك وفي ثباتك أمام الآخرين. لا تظهر طبيعتك العدوانية أمام أصدقائك الجدد وحاول أن تكون مسيطرا على انفعالاتك بقدر الإمكان وسيكون كل شيء على ما يرام.

شبكةعيونالإخبارية

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