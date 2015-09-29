حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 29 - 9 - 2015

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: خطوات مؤثرة وإيجابية لمصلحتك، وهذا ما يجعلك تملك مزيداً من المسؤوليات تجاه أصحاب العمل بسبب ثقتهم بك

عاطفياً: لا تسعَ لإقناع الشريك بوجهة نظرك حول العلاقة العاطفية، فقد تكون مخطئاً وتدفع ثمن أنانيتك

صحياً: لا تستسلم أمام البدانة ولا أمام كل ما يغريك على تناول ما يضرّ بصحتك



ابراج مكتوب

سر سعادتك اليوم يكمن في قدرتك على أن تكون عمليا بقدر المستطاع. ركز وفكر وخطط ولكن على أرض الواقع. الأشخاص الذي يحلمون دائما ويكتفون برؤية أحلامهم في عالم الخيال لن يتقدموا ولو خطوة إلى الأمام. اجتهد واعمل لكي تحقق أهدافك وطموحاتك

شبكةعيونالإخبارية

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