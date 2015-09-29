حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 29 - 9 - 2015

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: يسهّل عليك هذا اليوم الاجواء والاتصالات، ويبشّرك بربح مادي أو ببعض الإنجازات التي تخدم مصالحك

عاطفياً: التعامل مع الشريك بقلّة الاحترام يهدّد مصير العلاقة، فسارع إلى تدارك الأمور قبل تفاقمها

صحياً: محاولة خداع نفسك والآخرين بأنك تمارس الرياضة ترتد سلباً عليك



ابراج مكتوب

تمر اليوم بأزمة عاطفية تجعلك تفكر في طبيعة علاقتك مع الآخرين وخاصة الحبيب. عبر عن مشاعرك بكل صراحة مهما حدث وفي كل الأوقات. اثبت لمن حولك أن مشاعرك لا يستهان بها. ابتعد اليوم عن تهديد من حولك وتجنب الأساليب العدوانية. إذا أساء شخص إليك فلا تستخدم قوتك وشجاعتك في الدفاع عن نفسك.

شبكةعيونالإخبارية

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