تشقق أعمدة خرسانة بمدرسة تحت الإنشاء بالشرقية

قال المهندس ناصر محمد نصر القائم بأعمال مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، إنه قرر إيقاف مستحقات المالية للمقاول الذى يقوم بإنشاء مدرسة تل رزون الإعدادية التابعة للإدارة بلبيس التعليمية، ذلك بعد اكتشاف تشققات بالأعمدة وسقوط الخرسانة الأسمنتية، نتيجة تلاعبه بالمون.

وأضاف مدير الهيئة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم التشديد على المقاول، بضرورة إزالة تلك الأعمدة والسقف وإنشاء غيرها مطابقة للمواصفات، مشيرًا أن هذا المقاول هو من محافظة القاهرة، ويقوم بإنشاء هذه المدرسة فقط فى نطاق المحافظة، حيث رست مناقصة إنشاء عدد من المدارس تابعة للوزارة عليه.

وأشار المهندس ناصر محمد نصر، إلى أن الهيئة أنشئت 75 مدرسة منذ أبريل 2014 حتى اليوم بتكلفة 177 مليون جينه، وجميعهم دخلوا الخدمة.



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