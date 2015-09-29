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بالصور.. رفع 400 لافتة دعاية انتخابية مخالفة غرب الإسكندرية

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قام حى غرب الإسكندرية، برئاسة العميد محمد أبو شبانة رئيس الحى، بحملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفه والإشغالات بمنطقة كرموز وغيط العنب.

أسفرت الحملة عن إزالة ما يقرب من 400 لافتة دعاية بشارع العامود وكوم الشقافة وكوبرى كرموز بمسطاح المحمودية وجميع الشوارع الرئيسية والفرعية، وإزالة تعدٍ على أرض الدولة مبنى طوب بشارع ابن سهلان وإزالة حواجز حديدية بمنطقة البياصة بالعامود وتكسير استندات فروشات تعوق المارة والجنازات المارة للدفن بمقابر العامود.

تأتى الحملة استمرارًا لحملات إزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة، وبناء على تعليمات محافظ الإسكندرية هانى المسيرى لإعادة الانضباط للشارع السكندرى.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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