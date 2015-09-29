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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 29 - 9 - 2015

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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 29 - 9 - 2015 حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 29 - 9 - 2015

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: تخلّ عن بعض الأعمال التي لا تدرّ عليك أموالاً كافية، وابحث عن عمل أفضل يحقق لك مردوداً يرضي طموحك

عاطفياً: لا تستشر أياً من أصدقائك في أمورك العاطفية لأن هذا الأمر يعنيك وحدك فقط

صحياً: عليك أن تتعلم كيف تستريح وكيف تروّح عن نفسك عندما تشعر بالحاجة الماسة إلى ذلك


ابراج مكتوب

ننصحك بأن تمكث في المنزل اليوم أن تقضي معظم وقتك في ترتيب أغراضه. نظف الأرضيات وقم بعمل قائمة بما يجب عمله والصقها في مكان بارز لتستطيع ملاحظتها. لديك شعور إيجابي اليوم يجعلك تواصل العمل في المنزل وإنجاز كافة مسؤولياتك.

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