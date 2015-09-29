لو عندك دوالى الساقين العلاج بالليزر هو الحل

يعانى الكثيرون من الإصابة بدوالى الساقين، ويريدون التعرف على أفضل الطرق للتخلص من هذه المشكلة، ومع التقدم الطبى ظهرت علاجات جديدة، أهمها العلاج عن طريق الليزر، والذى أثبت كفاءة عالية، وهذا ما أكده الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا.

وأكد استشارى الأمراض الجلدية، أن دوالى الساقين مشكلة كبيرة تواجه الأشخاص الذين يتطلب منهم عملهم الوقوف كثيرا، مثل أطباء الأسنان وأصحاب المهن الحرة التى تحتاج وقوف كثيرا كذلك ممكن أن يصيب السيدات اصحاب الوزن الثقيل.

ويشير رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أنه تظهر الدوالى فى الساقين على هيئة أوردة منتفخة تأخذ شكل الخطوط الزرقاء وتختلف فى الحجم وقد تكون على هيئة شعيرات دموية رفيعة.

>ويضيف د.هانى، أن علاج الدوالى كبيرة الحجم يكون عن طريق الجراحة، أما الدوالى الدقيقة أوالصغيرة فيكون علاجها بالليزر الذى أثبت فاعليته بنجاح وفى وقت قصير وبدون الإصابة بأى أثار سلبية، وينصح بممارستهم للرياضة بشكل دائم.