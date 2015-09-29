الأسبرين يقلل وفيات مرضى سرطان القولون والمعدة

تواصل الأبحاث الحديثة التأكيد على الفوائد الصحية لعقار الأسبرين، والذى يحتوى على المادة الفعالة "حمض الأسيتيل ساليسيليك"، وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من مركز ليدن الطبى بهولندا أن الأسبرين يساهم نظرياً فى تعزيز فرص بقاء مرضى السرطان على قيد الحياة بمعدل الضعف والحد من خطر وفاتهم.

وتابعت الدراسة أن 75% من مرضى سرطان القولون وسرطان المعدة وسرطان الحلق ظلوا على قيد الحياة لمدة 5 أعوام أضافية حال تناول عقار الأسبرين بشكل يومى منتظم.

وأكد الباحثون أن الأسبرين يعد بمثابة الرصاصة السحرية، والتى يجب وصفها لمرضى السرطان بشكل أسرع كلما أمكن وبمجرد اكتشاف الإصابة بمرض السرطان، حيث تعمل الحبة الرائعة على الحد من عدد الجلطات الدموية التى يمكن أن يختبأ الورم بها.

وكانت الأبحاث السابقة قد أثبتت أيضاً أن الأسبرين مفيد للغاية لمرضى سرطان البروستاتا والرئة والثدى.. وأذيعت هذه النتائج بالموتمر الأوربى للسرطان والذى عقد مؤخراً بمدينة فيينا بالنمسا، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الجارى.