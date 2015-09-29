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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 29 - 9 - 2015

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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 29 - 9 - 2015 حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 29 - 9 - 2015

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: تسمع جواباً سارّاً أو تعرف لقاء مثمراً، كرر المحاولة ولا سيّما اذا كان الأمر يتعلق بدعم خارجي أو بزيادة على الراتب أو في الأرباح

عاطفياً: خفف اندفاعك تجاه الشريك، لأن ذلك قد يخلق عنده بعض الأنانية

صحياً: لا تترك العنان لشهيتك، فهذا يفقدك البدانة بين ليلة وضحاها، ويدفعك مجدداً لاتباع حمية قاسية
ابراج مكتوب

انتبه فاليوم ربما تحدث لك أمور غريبة ولكنها لصالحك. ما يحدث لن يتعلق فقط بحياتك العاطفية ولكن ربما تزيد قوتك ولذلك ستشعر أنك قادر على مواجهة أي خصم أو صعوبة. قد تخطط اليوم للسفر للخارج ولحسن حظك تساعدك الظروف في العمل على الاقتراب من أهدافك.

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