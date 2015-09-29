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#ليلة_الأبطال - هل يلعب راكيتيتش دور ميسي في برشلونة

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#ليلة_الأبطال - هل يلعب راكيتيتش دور ميسي في برشلونة #ليلة_الأبطال - هل يلعب راكيتيتش دور ميسي في برشلونة

كشف جلال كريفة رئيس نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي عن توقعاته للفريق المرشح لنيل لقب الكونفدرالية الإفريقية هذا العام.

ويستضيف النجم على ملعبه بمدينة سوسة التونسية نادي الزمالك بطل الأحد في ذهاب الدور نصف النهائي للمسابقة.

وحسم أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي مباراة الذهاب من نصف النهائي الأخر على ملعبه بتغلبه بهدف دون رد على الأهلي حامل اللقب.

ويرى كريفة أن "الزمالك والنجم هما الفريقان الأفضل في المسابقة والمتأهل من مواجهتهما سيكون المرشح الأول لحصد اللقب".

وأضاف في تصريحاته التي نشرتها صحيفة (الرقمية) التونسية أن "الزمالك فريق جيد للغاية ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى".

وعبر كريفة عن رغبته في فوز فريقه في مباراته ضد الزمالك التي يعتبرها "نهائيا مبكرا".

وأكد كريفة أن "الأهلي وأورلاندو فريقين جيدين لكن الزمالك والنجم هما الأفضل والأحق باللقب".

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