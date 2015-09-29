ليلة_الأبطال - تشيشاريتو: سنلعب كما لو كان ميسي أساسيا مع برشلونة

(إفي): قال المكسيكي تشيتشاريتو مهاجم باير ليفركوزن الألماني إن غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي ساحر برشلونة لا يجب أن يؤثر على أداء فريقه خلال مواجهة البرسا.

واعتبر مهاجم ريال مدريد السابق أن عدم مشاركة ميسي ستكون بمثابة "حافز" لأبناء المدرب لويس إنريكي، في لقاء الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح في مؤتمر صحفي عشية اللقاء "لا أحب الانتشاء بإصابة ما. لن أفرح بغياب منافس. يعلم الجميع قدرات ميسي، لكن زملاءه أيضا يدركون أن اللعب بدونه تحدٍ وسيثبتون ذلك أمامنا".

واعترف المهاجم المكسيكي أن الجميع ربما يظن أن غياب ميسي "دفعة للمنافس"، لكنه شدد على أن الباير "يجب أن يلعب كما لو كان ميسي" متواجدا على عشب الملعب.

وأضاف "ليس هناك دافع أقوى من المجيء لمواجهة بطل أوروبا الحالي. ينبغي أن نلعب بنفس طريقتنا. لا يوجد مثالية، لكن يتحتم علينا الاقتراب منها. يجب أن نقدم مباراة قوية كي نحصل على النقاط الثلاث".

ويغيب النجم الأرجنتيني عن المباراة بعد إصابته بتمزق في الرباط الداخلي الجانبي للركبة اليسرى ليعلن ناديه عن غيابه لفترة تتراوح بين سبعة إلى ثمانية أسابيع.

ويستضيف البرسا بملعبه كامب نو الفريق الألماني في ثاني مباريات المجموعة الخامسة، حيث يسعى باير ليفركوزن لتأكيد أحقيته بصدارة المجموعة حيث يمتلك ثلاث نقاط من فوزه على باتي بوريسوف البيلاروسي، بينما يمتلك أبناء كتالونيا نقطة وحيدة من تعادل مع روما الإيطالي.