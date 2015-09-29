غداً.. انتهاء مهلة بيع أسطوانات الغاز بالسعر المدعوم في أبوظبي

تنتهي غداً المهلة الإضافية التي حددتها شركة «أدنوك للتوزيع» للمواطنين والخليجيين والمقيمين في إمارة أبوظبي لبيع أسطوانات الغاز المسال بالسعر المدعوم وفقاً لحصص شهرية محددة ببطاقات رحال إ- غاز.

وتستقبل 146 مركزاً ومحطة تابعة لشركة أدنوك للتوزيع في إمارة أبوظبي طلبات التسجيل بالسعر المدعوم حتى مساء الأربعاء المقبل.

وحددت شركة أدنوك للتوزيع يوم 17 سبتمبر الماضي موعدا للبدء بالعمل بالآلية الجديدة لبيع أسطوانات الغاز المسال إلا أنها قررت مهلة جديدة تنتهي يوم غد الأربعاء 30 سبتمبر الجاري.

استفادة

وأكد عبد الله سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للتوزيع» أن الشركة حرصت على تمديد مهلة بيع أسطوانات الغاز المسال لضمان استفادة أكبر شريحة من المستحقين من خدمات ومنتجات الشركة، مشيرا إلى أنه بعد انقضاء الموعد النهائي لحصر بيع أسطوانات الغاز المسال بواسطة بطاقات رحال إ – غاز وبدءاً من يوم الخميس المقبل الأول من أكتوبر، ستستمر الشركة في إصدار البطاقات للمستحقين مع تطبيق رسوم قدرها 50 درهما يتم اقتطاعها من رصيد الاستخدام للعملاء الذي يتم شحن البطاقة به للمرة الأولى وقدره 200 درهم.

بطاقات

ونوه الظاهري بأن الهدف من تنظيم عمليات بيع أسطوانات الغاز المسال بواسطة بطاقة رحال إ-غاز هو تحسين موثوقية الخدمات وسهولة الحصول عليها من قبل الجمهور، موضحا أن الشركة تسعى على الدوام إلى تطوير خدماتها المقدمة عبر شبكة محطاتها في جميع أنحاء الدولة بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات للتحول نحو الحكومة والمدن الذكية.

وبدأت فروع ومحطات الشركة في إمارة أبوظبي خلال شهري أغسطس وسبتمبر الجاري إصدار بطاقات رحال إ– غاز مجاناً، وتطلب شحن البطاقة للمرة الأولى حد أدنى قدره 200 درهم كرصيد للاستخدام من قبل العملاء، في حين يدفع العميل 50 درهماً لتعديل البيانات فيها أو استخراج بدل فاقد أو تالف. ويقتصر استخدام البطاقات على شبكة محطات الخدمة داخل إمارة أبوظبي، فيما يتم تجديد البطاقة عبر تقديم الطلب المخصص لذلك من خلال أي مركز من مراكز رحال.

وتبلغ الحصص الشهرية المحددة من قبل شركة أدنوك للتوزيع لشراء أسطوانات الغاز المسال بالسعر المدعوم بواسطة بطاقات إ-غاز 150 درهما للأسرة المواطنة و70 درهماً للأفراد من مواطني الإمارات و70 درهماً للأسرة المقيمة و40 درهماً للأفراد المقيمين و70 درهماً للمزارع والعزب النظامية.

المستندات المطلوبة

وردا على سؤال ل«البيان » حول المستندات المطلوبة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والحصص الشهرية المخصصة لهم أوضح عبد الله سالم الظاهري أنه يطلب من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المتزوجين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة إبراز إثبات زواج/عقد زواج للحصول على بطاقة رحال إ- غاز، كما يتوجب على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المتزوجين من مقيمين في دولة الإمارات، إبراز إقامة الزوج/الزوجة أو إقامة أحد الأولاد، وشهادة زواج في حال كانت إقامة الزوج/ الزوجة مختلفة.

وأشار إلى أن الحصص الشهرية من اسطوانات الغاز المسال المخصصة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي هي نفسها الحصص المخصصة للمقيمين في أبوظبي.

وذكر أن الشركة حددت بعض الحالات الاستثنائية التي يتم منحها بطاقات رحال إ- غاز وهي حالة الورثة ممن يسكنون في منزل واحد ويشتركون في خلاصة القيد، كما تمنح بطاقة رحال إ- غاز للمتزوجين من أكثر من زوجة وللعائلات المتعددة المقيمين في نفس المنزل. ودعا الظاهري عملاء الشركة ممن لديهم حالة استثنائية إلى زيارة مراكز إصدار بطاقات رحال لمساعدتهم في إنجاز طلبهم، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء 300 800 للحصول على المزيد من المعلومات.

أما فيما يتعلق بأسطوانات الغاز المتوفرة بالأسعار غير المدعومة في إمارة أبوظبي، فيمكن لعملاء محطات الخدمة من الأسر والأفراد الحصول عليها بوسائل الدفع الأخرى (الدفع النقدي، بطاقات الائتمان، وغيرها).

وحددت شركة أدنوك للتوزيع عدة مستندات أصلية من المواطنين تشمل على بطاقة الهوية الإماراتية، وخلاصة القيد (للأسر المواطنة)، وإثبات محل الإقامة (شهادة لمن يهمه الأمر أو أخر فاتورة من هيئة كهرباء ومياه أبوظبي، أو شهادة توثيق أصلية).

وتبلغ صلاحية بطاقة إ – غاز خمس سنوات للمواطنين عند منحها، وبالنسبة للمقيمين من الأسر والأفراد فقد شملت المستندات المطلوبة بطاقة الهوية الإماراتية وصورة عن الإقامة (للزوجة والأبناء للأسر) وإثبات محل إقامة (شهادة لمن يهمه الأمر أو أخر فاتورة من هيئة كهرباء ومياه أبوظبي أو شهادة توثيق أصلية) وذلك لإصدار بطاقة رحال إ–غاز صالحة لمدة عامٍ واحد.

ويتوفر تسجيل العملاء وإصدار بطاقات رحَال إ - غاز من خلال جميع مراكز رحال بما في ذلك المقر الرئيسي لشركة «أدنوك للتوزيع» ومركز شارع المطار ومركز مصفح ومركز مدينة خليفة ومركز منطقة العين ومركز الغربية في مدينة زايد وكذلك في مبنى أدنوك الرئيسية – مجمع خليفة للطاقة لموظفي شركات أدنوك وذويهم، وكذلك عبر 139 محطة خدمة منتشرة في مناطق إمارة أبوظبي كافة منها 81 محطة في مدينة أبوظبي و39 محطة في العين و19 محطة في المنطقة الغربية.

ناشد عبد الله سالم الظاهري المواطنين والخليجيين والمقيمين أنه في حال تم رفض طلباتهم أو في حال وجود أية استفسارات، التواصل مباشرة مع مركز خدمة العملاء على الرقم المجاني 300 800، حيث يقدم موظفو خدمة العملاء المساعدة اللازمة.

تأكيد

أكد عبد الله سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للتوزيع» أن عدد الطلبات التي تلقتها الشركة في مشروع بيع أسطوانات الغاز المسال بالسعر المدعوم، وفقاً لحصص شهرية محددة ببطاقات رحال إ- غاز في إمارة أبوظبي بلغ 105 آلاف مستهلك، منهم 65% من المواطنين، و35% من الخليجيين والمقيمين.

ونوه بأن أدنوك للتوزيع ستبيع أسطوانات الغاز المدعومة بسعر 20 درهماً للأسطوانة 25 رطلاً، بينما ستبيع أسطوانات 50 رطلاً بسعر 30 درهماً.

وأشار إلى أن الأسعار غير المدعومة تصل إلى 40 درهماً لأسطوانة 20 رطلاً و80 درهماً للأسطوانة 50 رطلاً، موضحاً أن شركة أدنوك ستحدد الأسعار غير المدعومة كل يوم 10 في الشهر الميلادي حسب الأسعار العالمية.

وشدد على أن الأسعار المدعومة ستظل مستمرة حتى في حالة ارتفاع أسعار الغاز عالمياً. ونوه بأن الشركة تساهلت كثيراً مع الراغبين في التسجيل في بطاقات رحال إ غاز، حيث استثنت توثيق العقود، واقتصرت على فواتير الكهرباء والمياه سواء من المالك أو المستأجر.

موقع إلكتروني

اشار عبد الله سالم الظاهري إلى أنه يمكن لحامل بطاقة رحال إ–غاز استخدامها بشكل سهل وسريع وآمن لشراء اسطوانات الغاز من محطات الخدمة بالسعر المدعوم، لافتا إلى أنه يمكن إتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للشركة «أدنوك للتوزيع» وعنوانه www.adnocdistribution.ae ، ويلي ذلك استلام رسالة نصية قصيرة تدعو المستفيد لزيارة أقرب مركز رحال أو محطة خدمة لتسليم المستندات الأصلية واستلام البطاقة الخاصة به.