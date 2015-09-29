نقابة المهندسين بالإسكندرية تشارك فى حفل تخريج طلاب جامعة "فاروس"

شاركت نقابة المهندسين بالإسكندرية، اليوم فى حفل تخرج طلاب كلية الهندسة بجامعة فاروس بحضور نقيب المهندسين بالإسكندرية المهندسة سمر شلبى.

وقالت سمر شلبى، إن النقابة حريصة على المشاركات المختلفة فى مختلف المناسبات عامة والمشاركة فى كل ما يخص الشأن الهندسى خاصة، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بطلاب كليات الهندسة بالإسكندرية باعتبارهم مهندسين الغد والحرص الدائم على تعريفهم بنقابتهم المستقبلية.

وأضافت أن النقابة تسعى دائماً للدعم الدائم والمستمر لأفكار ومشاريع طلاب كليات الهندسة، مشيرة إلى ملتقى الابتكار الثانى الذى أقامته النقابة خلال الشهر الجارى والذى احتوى على العديد من الأفكار والمشروعات والأبحاث الهامة، بهدف أبرازها وجعلها قيد التنفيذ.