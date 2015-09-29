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17 مستبعدا من انتخابات النواب بكفر الشيخ ينتظرون قرار الإدارية العليا غدا

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17 مستبعدا من انتخابات النواب بكفر الشيخ ينتظرون قرار الإدارية العليا غدا 17 مستبعدا من انتخابات النواب بكفر الشيخ ينتظرون قرار الإدارية العليا غدا
تنظر محكمة الإدارية العليا بالقاهرة غداً الثلاثاء الطعون المقدمة من 17 مرشحاً مستبعداً بكفر الشيخ من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، بناء على استبعاد لجنة الفحص بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار محمد مجاهد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة ، قررت يوم الاثنين الماضى رفضت قبول الطعون المقدم من 17مرشحا من المستبعدين من الترشح لمجلس النواب بدوائر المحافظة، وتم استبعادهم ضمن 25 مرشحا لعدة أسباب منها عدم توقيع الكشف الطبى أو تجديده، وعدم وجود الإفادة البنكية، وعدم استيفاء أوراق الترشح.

والمرشحون الذين رفضت المحكمة طعونهم هم: أيمن الضادى "بيلا"، وسعد العسكرى "مطوبس وفوه"، محمود شراقى "بندر كفر الشيخ"، محمد عبد الفتاح القصاص "البرلس"، أحمد عبد المقصود صحصاح "بندر كفر الشيخ"، سلامة محمد مغازى "بندر كفر الشيخ"، محمد عوض عبيد "بندر كفر الشيخ"، السيد على الفيومى، فقيه أحمد حبيب، محمد عادل السيد أحمد، السيوفى على أحمد العشماوى، يسرى زكى السيد، طلحة محمد طلحة الحوفى، محمد زهير الدين الخطيب، خالد كمال محمد هراس، حمدان حسن محمود الفتورى.

وقال عادل الشرقاوى "المحامى بالنقض والإدارية العليا ووكيل الطاعنين" إنه تقدم بطعن جديد أمام المحكمه الإدارية العليا بالقاهرة، وإنه يرتكن فى طعنه الجديد على أحكام المحكمة الإدارية العليا والتى تقضى بأنه من حق المواطن المصرى الترشح، وذلك طبقا للدستور والقانون، ولا يجب مصادرة هذا الحق تحت أى ظروف، وأكد أن الأمر متروك فى النهاية لعدالة المحكمة.

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