حملة النائب المحترم يصنعه الناخب المحترم تستخدم الشاشات الإلكترونية بالدقهلية

بدأت حملة النائب المحترم يصنعه الناخب المحترم، فى استخدام الشاشات الإلكترونية بمحافظة الدقهلية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات البرلمانية.

وقال محمد عبد الغنى شادى المنسق العام للحملة، إن شاشات الإعلانات ستعرض شعارات الحملة من ضمنها، صوتك أمانة وشهادة حق فلا تعطيه إلا لمن يستحق، لا للمال السياسى ولا للعصبية، ومصر أمانة حافظوا عليها، ومهما يكون صوتك لمين انزل وشارك فى الانتخابات وابنِ بلدك - بإيدك لسه فى أمل نوصيك بحسن الاختيار - احذر النائب الذى يريد الحصانة لحماية مصالحه الخاصة - من أجل أبنائك اختر النائب الجاد الواعى بقضايا الدائرة – صوتك هيفرق - اختر النائب الصادق مع نفسه أولا ومع الغير ثانيا، إضافة إلى دعوة الشباب وتشجيعهم على المشاركة فى الحملة.

وأكد عبد الغنى شادى، أن كل تقوم به الحملة يهدف إلى الوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتوعيتهم بأهمية المشاركة فى الانتخابات البرلمانية والتوصية بحسن اختيار النائب القادم.

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