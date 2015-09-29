رئيس جامعة المنصورة يستقبل مديرة برنامج المنح لهيئة الأمديست

استقبل الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة كوينسى ديرمودى مديرة مبادرة التعليم العالى لمنح الجامعات الحكومية بهيئة الأمديست ومنى وهبة منسق هيئة الأمديست لجامعة المنصورة لبحث قبول 20 طالبًا وطالبة ثانوية عامة من مختلف مختلف أنحاء الجمهورية للدراسة بالجامعة والالتحاق بالبرامج المتميزة لكليات الهندسة والتجارة والحاسبات والمعلومات وكلية العلوم.

حضر اللقاء الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة والدكتور أحمد فكرى منسق جامعة المنصورة والأستاذ محمود فرج مدير عام قطاع التعليم والطلاب.

وتناول اللقاء مناقشة الترتيبات النهائية لتسجيل الطلاب وقبول أوراقهم وكذلك ترتيبات تسكينهم بالمدينة الجامعية وآليات متابعتهم من قبل الكليات وهيئة الأمديست.

وأكدت مدير برنامج مبادرة التعليم العالى أن التعاون بين الهيئة وجامعة المنصورة نظرًا لمكانة الجامعة المتميزة بين الجامعات المصرية كما ستقوم الهيئة بتحمل كافة تكاليف دراسة طلاب المنحة وكذلك تكاليف إقامتهم بالمدينة الجامعية المتميزة وكل مصروفات البرامج المميزة بمختلف الكليات.



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