حظك اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2015
>يناسب برج الحمل التعامل مع برجى الأسد والقوس يمكن إقامة علاقات سوية ومهمة فى مجالى العمل والعلاقات العاطفية، وخصوصًا أن امرأة الحمل يجذبها الرجل الأسد، وغالبًا تكون العلاقة بينهم رومانسية.
حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2015
>رجل برج الثور تناسبه برج العذراء غالبًا ما يكون بينهما صفات مشتركة، ويرتبطان بعلاقة رومانسية ناجحة، وتكون شريكة وزوجة ناجحة لرجل برج الثور، كما أن برج الجدى مناسب أيضًا للتعامل مع برج الثور سواء كان رجلاً أو امرأة.
حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2015
>برجا الميزان والدلو هما الأبراج المفضلة لمواليد برج الجوزاء سواء رجل أو امرأة، امرأة الجوزاء تسعد كثيرًا إذا ما ارتبطت برجل الميزان أو الدلو، وتوجد أوقات جميلة يمكن أن يعيشها مواليد هذه الأبراج، فمن المناسب أن يختار الجوزاء الشخصيات التى تشبهه وتنجح فى التعامل معه ولن يجد أفضل من الميزان والدلو.
حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2015
>برجى الحوت والعقرب هما البرجان الذى يحب مواليد برج السرطان التعامل معهما، وغالبًا ما يشعر مولود برج السرطان مع العقرب بالحب والانجذاب الدائم، لأن برج العقرب يحب أن يمتلك الحبيب والسرطان يشعر بلذة لهذا الامتلاك ولا يرفضه.
حظك اليوم برج "الأسد" يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2015
>مواليد برج الأسد يقيمون علاقات ناجحة جدًا مع الحمل والقوس، ويتوافق الأسد مع مع الحمل بطريقة متناغمة لتوافقهما الشديد فى العلاقة العاطفية وعاطفتهم متشابهة والتفاهم بينهما سهل وبسيط ولا يحتاج إلى التعقيد، والبرجان يميزهما حبهما للطموح والنجاح وضرورة تحقيق أحلامهما على أرض الواقع.
حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2015
>يناسب برج العذراء الأبراج الترابية مثل الثور والجدى ويكون بينهما علاقات ناجحة ومهمة سواء فى مجال العمل أو العاطفة، والعذراء ينشط ويتفاعل مع برج الثور الذى يقيم علاقات ناجحة جدًا ومستمرة تقوم على الود والتفاهم مع العذراء، كما أن برج الجدى يشعر بالتوافق أيضًا مع العذراء فلهم صفات مشتركة إيجابية وسلبية.
حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2015
>مواليد برج الميزان يناسبهم التعامل مع الأبراج الهوائية مثل الجوزاء والدلو وغالبًا يجد الميزان منهم شريك الحياة، برجا الدلو والميزان يكونان أسرة ناجحة، كما أنه تنجح شراكتهم فى العمل سواء كان الشريك رجلا أو امرأة لأن بينهما توافق فكرى وذهنى.
حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2015
>برج العقرب يتوافق مع إبراج السرطان والحوت، كل علاقات العقرب والسرطان ناجحة فهو يفهم طبيعة الحياة ويستطيع أن يقيم علاقة ناجحة فى جميع المجالات بالرغم من أنهما يختلفون فى أشياء كثيرة إلا أن طباعهما مختلفة لكن بينهم ألفة.
حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2015
>برجا الحمل والأسد يناسبهما التعامل مع برج القوس، القوس يشعر مع الحمل بالحب والعطاء، لا تربطهما المنفعة والمصلحة لكن يربطهم الشهامة والمروءة وزواجهم يكون ناجحًا.
حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2015
>البرجان المناسبان فى تعاملاتهما مع برج الجدى هما الثور والعذراء، الجدى والعذراء يشعران بالحب فيما بينهما، ويعلنان الحب من أول نظرة، مولود الجدى يفتش دائمًا عن امرأة برج الثور ويحاول أن يملك قلبها بأى شكل وفى كل وقت.
حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2015
>برج الدلو يقيم علاقات جيدة جدًا مع الحمل والميزان، وغالبًا علاقاتهما تكون سوية وبينهم توافق فكرى وذهنى وثقافى مولود برج الدلو يعجب بكل تفاصيل برج الحمل ويحبها ويسعد كثيرًا عندما يقترب منه أو يقيم معه أى علاقة سواء فى المجال العاطفى أو العملى
حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2015
>برجا السرطان والعقرب يقضيان أوقاتا طيبة مع برج الحوت هما البرجان المناسبان لبرج الحوت ويمكن إقامة علاقات ناجحة فيما بينهما، برح الحوت الحالم الرومانسى يستطيع أن يشعر بالسعادة مع السرطان لأن بينهم تفاهم تام وموجة موحدة وكل منهما يفهم مشاعر الطرف الآخر.
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