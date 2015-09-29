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حكومة الإمارات الذكية تغرّد باللغة الهندية على «تويتر»

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حكومة الإمارات الذكية تغرّد باللغة الهندية على «تويتر» حكومة الإمارات الذكية تغرّد باللغة الهندية على «تويتر»

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن الذكية أضافت اللغة الهندية في تغريداتها على تويتر، وذلك بهدف زيادة رقعة التواصل والتفاعل ونشر الوعي بين مختلف قطاعات الجمهور بمفاهيم الحكومة الذكية والخدمات المتوافرة في هذا المجال، بهدف تعزيز الاستخدام والرضا.

احترام

وقال حمد عبيد المنصوري، المدير العام للهيئة: «تعكس هذه الخطوة احترام حكومة دولة الإمارات للمقيمين على أرضها وحضاراتهم وثقافاتهم المختلفة، كما تبرز مدى حرصها على التفاعل مع الناس والاستماع إلى أصواتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويأتي ذلك في سياق المشاركة الإلكترونية التي تطبقها الحكومة الذكية، والتي تمتد عبر ثلاث مراحل، وتبدأ بتوفير المعلومات الإلكترونية، ثم فتح باب المشورة الإلكترونية، وصولاً إلى استخدام آراء الجمهور في آليات صنع القرار لتطوير الخدمات وتعزيز الحضور الإلكتروني والذكي للحكومة».

وتعد الجالية الهندية من أكبر الجاليات الأجنبية المقيمة في دولة الإمارات، وهي جالية فاعلة في مختلف القطاعات، ما يجعلها مرشحة لاستخدام الكثير من الخدمات الذكية التي تتيحها الجهات الحكومية في المجالات كافة.

وشهد يوم 14 سبتمبر إطلاق التغريدة الهندية الأولى من حساب الحكومة الذكية على تويتر التي لاقت ترحيباً كبيراً من متابعي حكومة دولة الإمارات، حيث استشعروا فيها مدى احترام الحكومة لثقافاتهم وعنايتها بالمقيمين على أرضها، وحرصها على تعزيز سبل التواصل معهم.

 وقد انضمت الحكومة الذكية لتويتر في عام 2011، ونجحت في الحصول على أكثر من 200,000 متابع. وإن هذا الحرص والالتزام الجدي بالريادة هو الذي أهّل حكومة دولة الإمارات الذكية لاحتلال المرتبة الثالثة عشرة عالمياً في استبيان أجرته الأمم المتحدة حول الحكومات الذكية الأكثر تمكيناً للمشاركة الإلكترونية.

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