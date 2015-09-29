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هزاع بن زايد يشهد أفراح القبيسي والمزروعي

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هزاع بن زايد يشهد أفراح القبيسي والمزروعي هزاع بن زايد يشهد أفراح القبيسي والمزروعي

حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل الاستقبال الذي دعا إليه بطي علي خليفة القبيسي في نادي ضباط القوات المسلحة، بمناسبة زفاف نجليه نهيان إلى كريمة أحمد حمدان بن مفلح المزروعي، وأحمد إلى كريمة سالم علي خليفة القبيسي.

وتخلــل حفــل الاستقــبال الذي حضــره الشيــخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ سعــيد بن حمــدان بن محمد آل نهــيان، والشيــخ محمد بن بطي آل حامد، والشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد، وعدد من المسؤولين وجمع من المدعوين والأقارب والأهل عروض من الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية.

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