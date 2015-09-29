محمد الشرقي يوجّه بتلبية احتياجات المواطنين

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، الاجتماع الدوري الخامس للمؤسسة، بحضور نائب الرئيس سعيد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، وأعضاء المؤسسة من أجل مناقشة ما تم إنجازه خلال العام الجاري، بهدف الوقوف على تطوير آلية عمل المؤسسة وتنشيطها وفقاً للمعايير الوطنية. واطلع سموه على ما تم إنجازه، وأكد العمل على سرعة إنجاز المشاريع المقبلة، وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لافتاً إلى أن تنمية المناطق في الفجيرة وإنعاشها وتلبية احتياجاتها المعيشية يعتبر حاجة ملحة وضرورية، ضمن آلية عمل حكومة الفجيرة.