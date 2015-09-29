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محاكمة سائقين ارتكبوا حوادث تحت تأثير الكحول

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محاكمة سائقين ارتكبوا حوادث تحت تأثير الكحول محاكمة سائقين ارتكبوا حوادث تحت تأثير الكحول

نظرت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها أمس، 4 قضايا مرورية متهم فيها 3 رجال وامرأة، قادوا مركباتهم وهم تحت تأثير الكحول، واعترفوا بالقيادة بطيش وتهور والتسبب في وقوع خسائر في الممتلكات العامة، مطالبين هيئة المحكمة باستعمال الرحمة والرأفة في حقهم.

حجز

وقد حجزت المحكمة الى جلسة 4 أكتوبر المقبل للحكم، قضية سيدة خليجية تتهمها النيابة العامة بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول، وعدم أخذها الحيطة والحذر أثناء القيادة، ما نتج عنه حادث تصادم بين 4 مركبات. واعترفت المتهمة أمام هيئة المحكمة بما نسب إليها، مطالبة المحكمة باستخدام الرحمة وتخفيض قيمة الغرامات المالية.

كما نظرت المحكمة قضية اتهام شخص بارتكاب حادث مروري على أحد الطرق الداخلية وهو تحت تأثير الكحول، حيث تسبب جراء قيادته المركبة مخموراً في صدم الرصيف وتدهور مركبته، وصدم سيارة في أحد المواقف، واسفر الحادث عن اصابة المتهم بإصابات متوسطة نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي القضية الثالثة نظرت المحكمة قضية سائق عربي كان يقود مركبته بسرعة عالية وبصورة تشكل خطرا على مستخدمي الطريق، حيث تم توقيفه من قبل دوريات المرور وتمت إحالته الى النيابة، بعد ان تبين أنه كان يقودها تحت تأثير الكحول. كما حاكمت متهماً رابعاً كان يقود مركبته تحت تأثير الخمر، وتسبب في حادث مروري نتج عنه صدم مركبتين، معرضاً نفسه والغير للخطر، وعند محاولة افراد الشرطة إخراجه من المركبة، وجدوه نائماً داخل السيارة جراء حالة الإرهاق التي أصابته من كثرة تناول الكحوليات.

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