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دبي تستضيف مؤتمر أمراض القلب والشرايين 8 أكتوبر

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دبي تستضيف مؤتمر أمراض القلب والشرايين 8 أكتوبر دبي تستضيف مؤتمر أمراض القلب والشرايين 8 أكتوبر

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، ورئيس هيئة الصحة بدبي، وبدعم من جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، تستضيف دبي المؤتمر السنوي الخامس حول أمراض القلب والشرايين، خلال الفترة ما بين 8- 10 أكتوبر 2015م.

ويُعقد المؤتمر في مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي في مدينة دبي الطبية، وذلك بالتعاون مع جمعية القلب الإماراتية، وبتنظيم كليفلاند كلينيك ومايو كلينك، ويركز المؤتمر على آخر المستجدات، وأهم التطورات في مجالات الوقاية والتشخيص والعلاج لأمراض القلب والشرايين، وتقرر معادلة جلسات ومحاضرات المؤتمر من قبل جامعة الإمارات، بما يعادل 14 ساعة من التعليم الطبي المستمر.

وقال الدكتور وائل جابر، أحد مديري المؤتمر وطبيب أمراض القلب في مركز القلب والأوعية الدموية في كليفلاند كلينيك: نحن فخورون بأن يعقد المؤتمر تحت الرعاية الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، راعي التعليم الطبي المستمر بدولة الإمارات ويأتي المؤتمر انطلاقاً من حرص سموه على تعزيز مهارات الأطباء وتطوير أدائهم المهني الذي ينعكس على الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة بالمؤسسات الصحية، وفقاً لأحدث التطورات العلمية والتكنولوجيا العالمية.

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