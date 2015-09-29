حاكم الشارقة يصدر مرسومي المجالس البلدية و«دائرة العلاقات»

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن دعوة المجالس البلدية في الإمارة إلى الانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي العاشر يوم الأحد 4 من شهر أكتوبر المقبل.

ونص المرسوم رقم (67) لسنة 2015 على أن تدعى المجالس البلدية في إمارة الشارقة إلى الانعقاد للدور الأول من الفصل السنوي العاشر يوم الأحد 20 ذو الحجة 1436 الموافق 4 أكتوبر 2015 كل في مقره.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، مرسوماً بقانون رقم (3) لسنة 2015 بشأن أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة. ونص المرسوم على أن تهدف الدائرة إلى تطوير علاقات الإمارة والجهات الحكومية مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية، وتوحيد وسائل الاتصال الدولية من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة، وإنشاء مظلة للإشراف العام على الجوائز الحكومية والجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام في الإمارة.

وتختص الدائرة باقتراح السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالعلاقات الحكومية في الإمارة، والتعاون والتنسيق مع الجهات والدوائر الحكومية لتطوير وتعزيز العلاقات مع الجهات الدولية والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية للإمارات الأخرى، وإعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بالشؤون الدولية لدعم الجهات الحكومية المعنية في الإمارة، وتمثيل الإمارة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية في مجال اختصاصات الدائرة.

رئيس

ويكون للدائرة رئيس يعيّن بمرسوم أميري يصدره الحاكم، ويتولى الرئيس عملية الإشراف على أعمال ونشاطات الدائرة وفق عدد من الصلاحيات، منها اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بعمل الدائرة، والإشراف على سير العمل في الدائرة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية، وإصدار القرارات الإدارية والتعليمات والتعاميم اللازمة، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالدائرة وعرضها على المجلس التنفيذي، وإعداد الهيكل التنظيمي للدائرة، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للدائرة، وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

ويصدر الهيكل التنظيمي للدائرة بمرسوم أميري بناءً على اقتراح الرئيس بعد موافقة المجلس التنفيذي.

ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

لقاء وجولة

ومن جهة أخرى، أكد صاحب السمو حاكم الشارقة، أن الرواية تعتبر جزءاً مهماً من مكنون التراث الثقافي العربي الذي يضم الكثير من القيم والأخلاق العربية الأصيلة التي تعبّر عن الواقع الاجتماعي، وتقدّم الحكم من خلالها.

جاء ذلك خلال لقاء سموه ضيوف ملتقى الشارقة الدولي للراوي في نسخته 15 بمعهد الشارقة للتراث، ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة بالضيوف والمشاركين في الملتقى، واستعرض معهم مسيرة الرواية العربية والتحديات التي تواجهها في عصرنا الحالي من موجات للظلام والعبث بتراثنا، سعياً لتشويهه وإضعاف البنية القوية للجسد العربي.

وشدد سموه على ضرورة تكاتف الجميع للعمل على البناء والمحافظة على الموروث الثقافي العربي بمختلف جوانبه، من خلال الدراسات ووضع الاستراتيجيات الواضحة، منوهاً بأن العمل الثقافي في إمارة الشارقة جاء بناءً على دراسات ومعايير وضعت في موازين حساسة، لكي تسهم في الوعي والمحافظة على الموروث الثقافي العربي، ولا تؤثر سلباً في جوانب أخرى.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة لمقترحات وآراء وملاحظات المشاركين التي صبت في مصلحة الرواية وضرورة الاستمرار في بذل الجهود وتكاملها.

جولة

وتجوّل صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في معرض شارع الحكايات الذي يضم عدداً من المحال والأكشاك والزوايا، ويحتوي على ما يتعلق بفنون الراوي أو السرد التي تتجسد فيها الحكاية، مثل صندوق العجب (الدنيا)، ودكان الأقنعة، والأراجوز ودمى العصا، وخيال الظل، والعرائس الورقية، وغيرها.