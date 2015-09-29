ليلة_الأبطال - مؤتمر مورينيو: عن تشيلسي غير المرشح.. مواجهة الفريق الأذكى من الصحافة وكاسياس

يعود جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي يوم الثلاثاء إلى ملعب الدراجاو معقل فريق بورتو، من أجل مواجهة فريقه الذي قاده للمجد في 2004.

مورينيو فاز مع بورتو بدوري الأبطال في 2004، ويلعب أمامه يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة.

ولكن المواجهة لن تكون ضد بورتو فقط، فمورينيو سيلعب أمام حارسه السابق في ريال مدريد إيكر كاسياس والذي جلس على مقاعد البدلاء في أخر مواسم الاستثنائي مع الميرنجي.

وكل ما يلي على لسان مورينيو في المؤتمر الصحفي:

"إذا شاهدت كاسياس قبل أو بعد المباراة، سأوجه له التحية، لنترك الموضوع عند هذه النقطة".

"تشيلسي ليس مرشحا للفوز بدوري الأبطال، لا أعتبر نفسي مرشحا. من هم المرشحون؟ لست أنا من يجاوب على هذا السؤال، نحن نعتبر أنفسنا مرشحين للتأهل من مرحلة المجموعات، إذا عبرنا هذه المرحلة سنعيد تشكيل أهدافنا".

"البعض يعتقد أننا أصبحنا ضعفاء، ولكن لاعبي بورتو أذكى من الصحفيين وسيواجهون فريقا قويا".

"بورتو يشعر أنه عظيم أمام العظماء، لا يخافون منهم ويرغبون في الفوز عليهم".

"المواجهة ذات طابع خاص بسبب الماضي، كنت هناك لمدة عامين ونصف وفزنا بكل شيء، بورتو النادي الذي فتح أمامي أبواب أندية أكبر".