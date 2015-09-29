ليلة_الأبطال - مؤتمر إنريكي: عن برشلونة بدون ميسي الذي ليس له بديلا.. ووقت نيمار وسواريز

(إفي): أبدى لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة لويس إنريكي اعتقاده بأن إصابة ليو ميسي، التي ينتظر أن تبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع، تمثل "حافزا" لمواصلة التنافس رغم غياب النجم الأرجنتيني.

ويخوض برشلونة أمام باير ليفركوزن الألماني أول مباراة له دون ميسي، الذي كان الموضوع الأهم في المؤتمر الصحفي السابق على ثاني مباريات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال الأوروبي.

وقال لويس إنريكي "لاعب مثل ميسي ليس له بديل. اللعب في غيابه يمثل تحديا كبيرا بالنسبة لنا وللفريق"، معتبرا أن غياب الأرجنتيني سيكون "حافزا لتقديم أفضل ما لدينا".

ونفى المدرب الشاب في كل الأحوال أن يكون على الأوروجوائي لويس سواريز أو البرازيلي نيمار التحسن بدرجة ما، لكنه قال إن "الوقت قد حان كي يقدم الجميع بطريقة فردية وجماعية أفضل ما لديهم".

وزار ميسي أمس المدينة الرياضية من أجل الخضوع لفحص جديد، وكشف لويس إنريكي أن "البرغوث" يتواجد في "حالة معنوية مرتفعة"، بالنظر إلى أن "الوقت يمضي لمصلحته".

وعندما سئل عن تعديل محتمل في طريقة اللعب بسبب الإصابات التي يعاني منها خط الهجوم، أكد لويس إنريكي أن ذلك أمرا "يطرح كل أسبوع" بهدف "التمتع بأفضلية أكبر باستخدام أفضل لاعبينا".

وفي غياب ميسي، يستقبل برشلونة الثلاثاء باير ليفركوزن في لقاء يرى المدرب الإسباني إن له "أهمية أكبر" بعد التعادل الذي خرج به فريقه من مباراة الجولة الأولى على ملعب روما الإيطالي بهدف.

وفي هذا الشأن، حذر من أن ليفركوزن "فريق هجومي جدا، يدافع بشكل رائع، ويضغط بشكل أكثر من رائع، وقدم في الموسم الماضي عروضا جيدة في دوري الأبطال".

وقال "ستكون مباراة صعبة، وستحتاج إلى عرض مميز جدا من جانبنا"، آملا أن يقدم لاعبوه "المباراة الأفضل".

وفتح لويس إنريكي الباب أمام احتمالية مشاركة الحارس التشيلي كلاوديو برافو العائد من الإصابة مؤخرا، لكنه لم يؤكد حلوله أساسيا على حساب الألماني مارك أندريه تير شتيجن الذي يدافع عن عرين الفريق في البطولة القارية منذ الموسم الماضي: "فكرتي لم تتغير منذ العام الماضي، لكن لا أحد يدري ما الذي قد يحدث".