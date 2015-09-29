ليلة_الأبطال - مدرب مالمو: جهل ريال مدريد بنا وأجواء ملعبنا في صالحنا

(إفي): قال آجي هريدي المدير الفني لنادي مالمو اليوم الاثنين إن أجواء ملعب فريقه، وجهل ريال مدريد بلاعبيه سيلعبان لمصلحة النادي السويدي خلال المواجهة التي تجمع الفريقين بعد غد الأربعاء في دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.

ونقلت صحيفة (سيدسفينسكان) عن هريدي قوله بعد تدريبات اليوم "لا يعرفون عنا شيئا ومن الصعب تغيير ذلك. لديهم ثلاث نقاط بالفعل، وهم بشر. ريال مدريد صعب في البرنابيو، لكن هناك المتفرجين بعيدون، أما في مالمو فهم قريبون وذلك سيباغتهم".

وأبرز هريدي، الذي أكد أنه تابع عبر الفيديو مباراتي الملكي الأخيرتين في الدوري الإسباني أمام أتليتك بلباو ومالاجا، أنه مثل أي فريق آخر فإن لاعبي المدرب رافائيل بنيتث لديهم "نقاط ضعف"، دون أن يكشف عنها، ونوه بأن الظهير الأيمن أنتون تينرهولم سيتولى رقابة كريستيانو رونالدو.

وأكد "إنه مثالي لمهمة رقابة رونالدو. لا يخاف على الإطلاق. أعد بأن يكون لصيقا به".

ولا يزال المدرب النرويجي يحيط بالشكوك مشاركة قلب الدفاع راسموس بينجتسون، الذي غاب عن آخر مباراتين في الدوري السويدي بسبب إصابة عضلية.

واعتبر بينجتسون، لاعب تفينتي الهولندي السابق الذي تدرب اليوم وحيدا وسيخضع لفحص غدا لتحديد فرصه في اللعب، أن الفرنسي كريم بنزيمة يمثل أحد مكامن الخطورة في هجوم الفريق الإسباني.

وقال "إنه واحد من أفضل خمسة مهاجمين في العالم، ولاعب ربما لا ينال التقدير الذي يستحقه، لكنه جيد في استغلال المساحات وفي المواقف التي يكون ظهره فيها للمرمى. لا بد من العمل بشكل جماعي لإيقافه".