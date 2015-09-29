ليلة_الأبطال - هل يلعب راكيتيتش دور ميسي في برشلونة

(إفي): أعرب لاعب وسط برشلونة ايفان راكيتيتش عن اعتقاده بقدرة فريقه على مواصلة الفوز في ظل اصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي في الركبة التي ستبعده عن الملاعب قرابة شهرين.

وقال راكيتيتش اليوم الاثنين قبل مواجهة باير ليفركوزن الألماني غدا في الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي "الأمر له تأثير كبير علينا، هذا أمر واضح، ميسي أفضل لاعب في العالم وغيابه أمر مؤلم، ولكن في نفس الوقت الباب أصبح الآن مفتوحا أمام لاعبين غيره".

وأضاف اللاعب الكرواتي "ندرك أهمية ليو ولكننا نثق في المجموعة المتواجدة بنسبة 100% ، عدم وجوده معنا يغير الكثير من الأشياء ولكن هذا هو الواقع، لن تتغير ثقتنا في الفريق أو طريقة لعبنا".

وبخصوص مواجهة الغد أشار اللاعب الكرواتي إلى أن برشلونة "سيقدم مباراة متكاملة من كل الجهات"، مؤكدا أن الفريق "متحد حيث يعرف كل لاعب دوره".

وأكد راكيتيتش أن مدرب البرسا، لويس إنريكي لم يطلب منه أن يأخذ خطوة للأمام في ظل غياب ميسي حيث أضاف "لم يطلب مني شيء لأن فكرتنا عن لعب الكرة لن تتغير، الأمور كلها واضحة".

وتابع اللاعب الكرواتي "لعبت ثلاث سنوات في البوندزليجا، ليفركوزن فريق مجتهد وقوي، ومتميز جدا من الناحية البدنية، يمكنهم تغيير شكل المباراة من لعبة واحدة، يجب علينا توخي الحذر والتعلم من أخطاء ارتكبناها في مبارايات أخرى".

وبخصوص تراجع المعدل التهديفي وارتفاع نسبة الأهداف التي يتلقاها الفريق أشار راكيتيتش إلى أن الفريق تحدث بخصوص هذا الأمر وعمل على تحليله من أجل المضي قدما.