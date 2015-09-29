بالفيديو - لوكاكو يقود عودة رائعة لإيفرتون بعد التأخر بهدفين

(إفي): قاد البلجيكي روميلو لوكاكو فريقه إيفرتون للفوز على مضيفه ويست بروميتش ألبيون بثلاثة أهداف لاثنين في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وكان وست بروميتش متقدما بهدفين سجلهما سايدو براهينيو (ق41) وكريج داوسون (ق54) ولكن لوكاكو قلص النتيجة (ق55) قبل أن يضع أرونا كونيه هدف التعادل (ق75).

وتكفل المهاجم البلجيكي بتسجيل هدف الفوز (ق84) ليحصد فريقه ثلاثة نقاط غالية.

وارتفع رصيد ايفرتون بعد المباراة إلى 12 نقطة في المركز الخامس في

ترتيب "البريميير ليج" فيما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند ثمان نقاط في المركز الـ15.

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