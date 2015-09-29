إصابة 5 أطفال بانفجار قنبلة زرعها حزب العمال الكردستانى جنوب شرق تركيا

أصيب خمسة أطفال بجراح جراء انفجار قنبلة رزعتها عناصر حزب العمال الكردستانى فى أحد الشوارع فى محافظة ديار بكر جنوب شرق تركيا ، حسبما ذكرت اليوم الاثنين مصادر أمنية محلية.

وقالت المصادر، أن أعمار الأطفال القصر تتراوح مابين 11 إلى 16 عاما وأنه تم تفجير القنبلة لدى مرورهم ما أسفر عن إصابتهم بجراح وتم نقلهم الى المستشفيات القريبة، بحسب وكالة أنباء الاناضول التركية.

من جهة آخرى ، أصيب جنديان فى محافظة شرناق جنوب شرق تركيا فى هجوم شنته عناصر حزب العمال الكردستانى ، بحسب مصادر أمنية .

كانت تقارير قد ذكرت فى وقت سابق اليوم الاثنين، أن خمسة جنود أصيبوا إثر وقوع انفجار نفذه أفراد من حزب العمال الكردستانى فى محافظة بدليس بشرق تركيا .

وأفادت صحيفة حريت ديلى نيوز على موقعها الإلكترونى بأن " المسلحين فجروا عن بعد قنبلة تم زرعها فى مخر للسيول بالقرب من نادى الضباط فى منطقة تاتفان نحو الساعة السابعة وأربعة وخمسين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلى ، أثناء مرور سيارة عسكرية ".

وذكرت التقارير الأولية إلى أن الانفجار أسفر عن إصابة 20 جنديا، وقد بدأت القوات الأمنية فى عملية عسكرية فى المنطقة للقبض على منفذى الهجوم .

يذكر أن الطيران التركى يشن غارات شبه يومية ضد معاقل حزب العمال الكردستانى داخل البلاد وفى شمال العراق وذلك منذ ان استأنف الحزب نشاطه المسلح ضد قوات الامن والجيش التركى فى العشرين من شهر يوليو الماضى عقب تفجير استهدف فعالية كردية فى بلدة سوروج جنوب شرق تركيا ما اودى بحياة 34 شخصا.

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