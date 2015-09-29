انفجار ضخم يهز العاصمة العراقية بغداد

دوى انفجار قوى ، منتصف الليلة، بوسط العاصمة العراقية بغداد ، وقال مصدر أمنى أن عددا من الأشخاص سقطوا قتلى نتيجة الانفجار الناجم عن سيارة مفخخة ، والذى أدى أيضا الى الحاق أضرار مادية بعدد من السيارات والمنازل القريبة منه.

وصعد فى سماء بغداد دخانًا أسود كثيفًا يتصاعد من موقع الانفجار بشارع السعدون وسط مدينة بغداد، وتحركت سيارات قوات الأمن بالنقاط القريبة للموقع وفرضت طوقا أمنيا.

وكانت قوات الأمن العراقية قد فرضت اجراءات أمنية مشددة خلال عطلة عيد الأضحى التى انتهت منتصف الليلة.

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