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السيسي : لابد من تسوية القضية الفلسطينية حتى تتمكن شعوب المنطقة من بناء مستقبلها

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السيسي : لابد من تسوية القضية الفلسطينية حتى تتمكن شعوب المنطقة من بناء مستقبلها السيسي : لابد من تسوية القضية الفلسطينية حتى تتمكن شعوب المنطقة من بناء مستقبلها

الرئيس أثناء كلمته في الأمم المتحدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال  كلمته بالدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن قناة السويس الجديدة ليست هدية للعالم ولكنها تجسيد للعمل باخلاص وتحدي الصعاب، و ان لا بديل  عن التضامن بين البشر لدحر التطرف في  كل مكان.

كما قال ” ’’ إن حرص مصر البالغ  على  مستقبل ليبيا يدفعنا لندعم جهود الأمم المتحدة للوصول لتسوية سيساسية للأزمة الليبية ‘‘ .

و أن دعم مصر السياسية و العسكري لليمن قد جاءات استجابة لطلب اليمن و لصيانة الأمن القومي العربي نتمسك بوحدة اليمن وسلامة أراضيه ونحث المجتمع الدولي علي المشاركة في دعم شعب اليمن، و تحث مصر الأسرة  الدولية  وفقًا للمباردة الخليجية و مجلس الأمن .

و أضاف السيسي أن تسوية القضة الفلسطينية و اقامة الدولة  الفلسطينية علي  حدود 67 و عاصمتها  القدس الشرقية ستؤدي  إلى استقرار المنطقة . ولابد من تسوية  هذه القضية  حتي  تتمكن شعوب المنطقة من بناء  بلادها  ومستقبلها .

و أكد السيسي أن  مصر  تستضيف أعداد ضخمة من اللاجئين ويتقاسمون مع المصرين الخدمات مع الشعب المصري.

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