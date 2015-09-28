وزير التعليم العالي: الجامعات من حقها التعاقد مع أي شركة خاصة للتأمين‎

قال الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، إن اليوم الدراسي الأول في الجامعات مر بصورة طيبة، وتابعت مع كل رؤساء الجامعات فعاليات اليوم الأول ومنها إجراءات تأمين دخول الطلاب.

وأوضح وزير التعليم العالي، خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الدراسة بدأت في كافة الجامعات ومر اليوم الأول بدون أي مشاكل كما انتظمت المحاضرات في أول يوم.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه قام بجولة ميدانية في جامعة الإسكندرية اليوم.

> وحول تعاقد الجامعات مع شركة فالكون أو أي شركة أخرى، أكد وزير التعليم العالي أن الجامعات من حقها التعاقد مع شركة شركة فالكون أو غيرها ترى أنها تستطيع أداء مهمة تأمينها، موضحًا أن وزارة التعليم العالي تقوم بمساعدة الجامعات في حل أي مشكلات تواجههم، مشيرا إلى أن الأداء داخل جميع الجامعات كان طيبا خلال اليوم الأول من بدء العام الدراسي الجديد.

وتابع وزير التعليم العالي قائلا: ” لن يسمح بالتظاهر بدون ضوابط أو استخدام الجامعة لأي أغراض سياسية والعمل الحزبي أو الانتخابي لا مكان له داخل أسوار الجامعات.