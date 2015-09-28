أخبار عاجلة

أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

السيسى : مصر تُرحب بأن تكون إيطاليا أحد أقوى الشركاء التنمويين

Google+ Print
السيسى : مصر تُرحب بأن تكون إيطاليا أحد أقوى الشركاء التنمويين السيسى : مصر تُرحب بأن تكون إيطاليا أحد أقوى الشركاء التنمويين

جانب من اللقاء

التقى الرئيس عبد الفتاح في نيويورك برئيس الوزراء الايطالي “ماتيو رينزي”، الذي أشاد بالتقدم الذي تحرزه على كافة الأصعدة، ولاسيما عملية التحول الديمقراطي والنهوض الاقتصادي، وما تشهده مصر من استعدادات لعقد الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري. وأعرب رئيس الوزراء الايطالي عن ارتياح بلاده للتنامي الملحوظ في العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أشاد بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين مصر وإيطاليا على الصعيدين الرسمي والشعبي، مثنياً على المواقف الايطالية الداعمة لمصر والواعية بحقيقة الأوضاع فيها.

وأعرب السيد الرئيس عن تطلع مصر لدعم العلاقات بين البلدين في ضوء عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر وترحيبها بأن تكون إيطاليا أحد أقوى الشركاء التنمويين لها.

وفي سياق متصل، استعرض السيد الرئيس عدداً من المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها في مصر، وفي مقدمتها مشروع تنمية قناة السويس الذي يشمل إنشاء وتطوير ستة موانئ وإقامة منطقتين صناعيتين في شرق بورسعيد والعين السخنة، منوهاً إلى أن الاستثمار في هذا المشروع يوفر قاعدة إنتاجية ضخمة، ويعد بمثابة نافذة على الأسواق العربية والإفريقية.

وذكر السفيرعلاء يوسف أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع الإقليمية في المنطقة، حيث استأثرت الأزمة الليبية بجزء هام من الحوار، وأكد السيد الرئيس على دعم مصر لجهود مبعوث الامم المتحدة برناردينو ليون لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بالتوازي مع أهمية مكافحة التطرف والإرهاب والحيلولة دون تدفق المال والسلاح إلى الجماعات الإرهابية المتواجدة هناك وضمان عدم تحقيقها لأي مكاسب جراء تردي الأوضاع الأمنية.

وشدد السيد الرئيس على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، وفي مقدمتها البرلمان الليبي الذي يتعين تمديد ولايته إلى حين إجراء انتخابات جديدة نزيهة وشفافة، فضلاً عن أهمية دعم الجيش الوطني الليبي ورفع حظر توريد السلاح المفروض عليه ليتمكن من الاضطلاع بمسئولياته في حفظ الأمن والدفاع عن الدولة الليبية.

وفي الشأن السوري، أكد السيد الرئيس على اهمية الحل السياسي، ليس دعماً لأي طرف على حساب الآخر وإنما صوناً لمقدرات الدولة السورية وضمان أمن واستقرار الشعب السوري، وتداركاً لأزمة اللاجئين والحيلولة دون تفاقمها، حيث يتعين البدء في جهود إعادة الإعمار عقب التوصل إلى تسوية سياسية بما يسمح بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ويشجعهم على الاستقرار فيه.

وفي سياق متصل، أكد السيد الرئيس أن اتساع خريطة العنف والإرهاب تؤشر إلى أهمية مراجعة المقاربة التي يتصدى من خلالها التحالف الدولي ضد الارهاب للجماعات المتطرفة. وقد توافقت رؤى البلدين حيال الأوضاع الاقليمية في المنطقة وأهمية التوصل إلى حلول سياسية لها تحافظ على كيانات الدول ومؤسساتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر