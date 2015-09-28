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عمرو موسى: قرار السيسي بالإفراج عن الشباب صائب جدًا.. وتوقيته مناسب للغاية

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عمرو موسى: قرار السيسي بالإفراج عن الشباب صائب جدًا.. وتوقيته مناسب للغاية عمرو موسى: قرار السيسي بالإفراج عن الشباب صائب جدًا.. وتوقيته مناسب للغاية

عمرو موسى

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية ورئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور، إن قضايا التنمية والتحديات التي تواجه البيئة والمناخ أبرز وأهم القضايا أمام الاجتماع الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف موسى، على هامش مشاركته في أعمال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن جلسات الجمعية العامة تناقش قضايا العالم وعلى رأسها قضايا الشرق الأوسط.

وأوضح عمرو موسى أن القضية الفلسطينية لم تطرح في هذه الاجتماعات وتقدمت عليها المشاكل الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، مشيرا إلى أن النقاش حول مشاكل الشرق الأوسط تدور الآن بسبب تصاعد مشكلة تدفق اللاجئين على أوروبا، مؤكدًا أن الإرهاب ليس الموضوع الأول في مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع قائلا: “حضور الرئيس يعيد لدورها الدولي الفعال وفي منطقة الشرق الأوسط”.

وفي سياق آخر، أكد عمرو موسى أن الانتخابات البرلمانية التي ستعقد خلال أيام هي الاستحقاق الثالث الذي يؤكد عودة الدولة والاستقرار في مصر.. مشيرا إلى أن مصر تستطيع تحقيق الدور المطلوب منها في المنطقة والعالم حينما ننتهي من بناء مؤسسات الدولة.

وطال عمرو موسى جميع القوى السياسية في مصر إفساح المجال لإنهاء الانتخابات البرلمانية وانعقاد البرلمان.

وحول قضية تعديل الدستور، قال عمرو موسى إن تلك القضية ليس أمرا مستحيلا ولكن ليس وقته الآن، مشيرًا إلى أنه من غير المنطقي أمام العالم أن نصنع دستور وخلال فترة قصيرة نطرح أمر تعديله قبل أن يكون هناك برلمان منتخب. كما أكد موسى أن قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن الشباب صائب جدا وتوقيته مناسب للغاية

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