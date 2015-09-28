وزير السياحة يصل الأقصر ويستهل زيارته بلقاء المحافظ وقيادات القطاع السياحي‎

وصل إلي محافظة الأقصر، مساء الاثنين، وزير السياحة هشام زعزوع ضمن زيارة تستغرق يومين يعقد خلالها عدة اجتماعات مع المعنيين بالشأن السياحي في الأقصر ويشارك في احتفالية نموذج عيد الأوبت الفرعوني.

واستهل وزير السياحة زيارته للأقصر بلقاء المحافظ محمد بدر بديوان عام المحافظة لبحث سبل دعم القطاع السياحي بالمحافظة ثم عقد زعزوع اجتماعا مع أصحاب الفنادق العائمة والثابتة وأصحاب الشركات السياحية وممثلي اتحاد الغرف السياحية يليه اجتماع مع الأجانب المقيمين في الأقصر لبحث سبل الاستفادة منهم في الترويج للمقصد السياحي المصري ببلدانهم.

ومن المقرر أن يلتقي زعزوع صباح غدا الثلاثاء أصحاب البازارات السياحية والمرشدين السياحين للاستماع لمطالبهم وشكاواهم ووضع الحلول الملائمة لها قبل أن يعقد مؤتمرا صحفيا بحضور مراسلي وسائل الإعلام المحلية.

وفي الرابعة عصرا يشهد زعزوع نموذج مصغر لعيد الأوبت الفرعوني حيث ستقام الاحتفالية بطريق الكباش الفرعوني لتنطلق من أمام السنترال وتنتهي داخل معبد الأقصر ثم يعقد الوزير مؤتمرا صحفيا ببهو معبد الأقصر للرد علي أسئلة الصحفيين الأجانب.

وعقب الاحتفالية يتفقد زعزوع معبدي الأقصر و الكرنك والمرسي السياحي بالأقصر، بالإضافة إلى مدينة القرنة.