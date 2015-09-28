تعرف على الممنوعين من ارتداء مشدات الجسم..أهمهم مرضى الحساسية والسمنة

المشدات أو أحزمة الجسم التى يرتديها البعض رغبة فى التخلص من الشكل المترهل لدهون الجسم، غير صحية حسب تأكيد الأطباء خاصة على بعض المرضى بعينهم الذين يعانون من أعراض مرضية أخرى تؤثر عليها ارتدائهم للمشدات.

الدكتورة نيفين رضا، أخصائية أمراض الباطنة، حذرت خلال حديثها من ارتداء مشدات الجسم والبدل المخصصة لإخفاء الترهلات، خاصة لمن يعانى من مشكلات مرضية، لأن هؤلاء المرضى عرضة للإصابة بمضاعفات مرضية إذا ما ارتدوا هذه المشدات والبدل التى تهدف لإخفاء تهدلات الجسم وترهلاته.

وتابعت أخصائية الباطنة تحذيرها بعض المرضى بعينهم من ارتداء هذه المشدات والأحزمة:

>-مرضى الجهاز التنفسى لأنه يعدل من طبيعة التنفس بشكل سيئ

>-مرضى المعدة وألمها لأنه يزيد الضغط عليها

>-مرضى ارتجاع المرىء لأنه يضغط على المعدة ما يسىء لحالة الارتجاع للأحماض

>- مرضى الحساسية الجلدية فهى تزيد من احتباس العرق بالجسم ما يسبب مشكلات جلدية

>-لمن يريد الحفاظ على عضلات بطنه سليمة، لأن هذه البدل والمشدات تسيء من عمل عضلات البطن وتوقف حركتها وتضغط عليها

>-لمرضى السمنة والترهلات: لأنه يساعد على زيادة الترهل، عند إزالته فهو يرخى التهدلات والعضلات.