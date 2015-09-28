أخبار عاجلة

أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط أسلحة نارية غير مرخصة وبانجو فى حملة أمنية ببنى سويف

Google+ Print
ضبط أسلحة نارية غير مرخصة وبانجو فى حملة أمنية ببنى سويف ضبط أسلحة نارية غير مرخصة وبانجو فى حملة أمنية ببنى سويف
شنت مديرية أمن بنى سويف اليوم الاثنين، بإشراف اللواء رضا طبلية وبرئاسة العميد خلف حسين حملة أمنية مكبرة تمكنت خلالها من ضبط أسلحة نارية غير مرخصة ومخدرات.

وتمكنت الحملة من ضبط. محمد.س. د فلاح مقيم أبو صير الملق - مركز الواسطى والسابق اتهامه فى ثلاث قضايا [ سرقة بالإكراه - مخدرات - إيصال أمانة ] منهم القضية رقم 2014/1367 إدارى مركز الواسطى ( مخدرات ) وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وطلقة من ذات العيار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2015/20968 جنح مركز الواسطى.

وتم ضبط أشرف.ف.ن عاطل مقيم الحيبة مركز الفشن وبحوزته فرد خرطوش عيار 12، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2015/5098 إدارى مركز شرطة الفشن، وضبط نوفل.ج.خ فلاح مقيم الشنطور مركز سمسطا وبحوزته فرد خرطوش عيار 12، تحرر له المحضر رقم 2015/3375 إدارى مركز شرطة سمسطا.

وتم ضبط محمد.س.د فلاح مقيم أبو صير الملق مركز الواسطى وبحوزته (100) جم من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار، تحرر له المحضر رقم 2015/20968 جنح مركز الواسطى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365