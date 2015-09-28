ضبط أسلحة نارية غير مرخصة وبانجو فى حملة أمنية ببنى سويف

شنت مديرية أمن بنى سويف اليوم الاثنين، بإشراف اللواء رضا طبلية وبرئاسة العميد خلف حسين حملة أمنية مكبرة تمكنت خلالها من ضبط أسلحة نارية غير مرخصة ومخدرات.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتمكنت الحملة من ضبط. محمد.س. د فلاح مقيم أبو صير الملق - مركز الواسطى والسابق اتهامه فى ثلاث قضايا [ سرقة بالإكراه - مخدرات - إيصال أمانة ] منهم القضية رقم 2014/1367 إدارى مركز الواسطى ( مخدرات ) وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وطلقة من ذات العيار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2015/20968 جنح مركز الواسطى.
وتم ضبط أشرف.ف.ن عاطل مقيم الحيبة مركز الفشن وبحوزته فرد خرطوش عيار 12، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2015/5098 إدارى مركز شرطة الفشن، وضبط نوفل.ج.خ فلاح مقيم الشنطور مركز سمسطا وبحوزته فرد خرطوش عيار 12، تحرر له المحضر رقم 2015/3375 إدارى مركز شرطة سمسطا.
وتم ضبط محمد.س.د فلاح مقيم أبو صير الملق مركز الواسطى وبحوزته (100) جم من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار، تحرر له المحضر رقم 2015/20968 جنح مركز الواسطى.