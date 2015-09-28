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نيابة "كوم أمبو" تصرح بدفن جثة مزارع دهسه قطار بأسوان

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نيابة "كوم أمبو" تصرح بدفن جثة مزارع دهسه قطار بأسوان نيابة "كوم أمبو" تصرح بدفن جثة مزارع دهسه قطار بأسوان
صرحت مساء اليوم نيابة كوم أمبو بدفن جثة مزارع لقي مصرعه تحت عجلات قطار بعد ورود تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية.

وكان قد لقي في وقت سابق اليوم مواطن يدعى ( م. ع ) 60 سنة مصرعه على شريط السكة الحديد أسفل عجلات قطار وذلك في مكان غير مخصص لعبور المشاة والمركبات بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان.

وتلقت الأجهزة الأمنية بأسوان إخطارًا بذلك وانتقلت قوة شرطية لمكان حدوث الواقعة ناحية سلوا قبلي دائرة مركز كوم أمبو فيما تباشر النيابة التحقيق وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

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مصر 365