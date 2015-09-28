الفصل فى الطعن على حكم تأييد استبعاد حسن أبو العينين من الانتخابات 3 أكتوبر

قررت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من حسن أبو العينين، المحامى والمرشح المحتمل بدائرة العجوزة، المطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار استبعاده الصادر من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، للحكم بجلسة 3 أكتوبر المقبل.

وذكر الطعن أن المرشح تقدم بأوراق ترشحه عن حزب وتم إرسال جواب للجنة بإلغاء جواب ترشحه عن الحزب عن طريق الخطأ، وبالتالى تم استبعاده.

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