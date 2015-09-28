مصرع شرطى وإصابة 11 مدنيا بحادث انقلاب سيارة بشمال سيناء

لقى شرطى مصرعه وأصيب 11 مدنيا مساء اليوم الاثنين، فى حادث انقلاب سيارة كانت تقلهم على طريق العريش القنطرة بشمال سيناء.

وأفاد مصدر أمنى بأن أجهزة الأمن بشمال سيناء تلقت إخطارا بانقلاب سيارة ربع نقل رقم "4568 ر.م.ج مصر" بقرية الروضة التابعة بمركز بئر العبد، على الطريق الدولى الساحلى - العريش القنطرة، وأسفر الحادث عن مصرع أمين الشرطة صلاح عبد العليم الشهيدى، 35 سنة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بئر العبد المركزى، بجانب إصابة 11 مواطنا مدنيا بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام لتلقى العلاج اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.