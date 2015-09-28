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ضبط تشكيل عصابى بالبحيرة كون مافيا للهجرة غير الشرعية

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ضبط تشكيل عصابى بالبحيرة كون مافيا للهجرة غير الشرعية ضبط تشكيل عصابى بالبحيرة كون مافيا للهجرة غير الشرعية
تمكن منذ قليل رجال مباحث إدكو برئاسة الرائد محمود هندى رئيس المباحث وبإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، من ضبط زعماء أخطر تشكيل عصابى لمافيا الهجرة غير الشرعية والمتورطين فى تهريب 88 شخصا من جنسيات مختلفة فى هجرة غير شرعية عبر ساحل البحر المتوسط بمنطقة إدكو.

وكانت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث لهوية قد توصلت لأخطر تشكيل عصابى لمافيا الهجرة غير الشرعية يتزعمهما كل من " ح. س. س " و " أ. ع.ق " ومقيمان المعدية مركز إدكو وآخرين والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضايا أرقام 2923 إدارى إدكو تهريب 71 شخصا من جنسيات مختلفة فى هجرة غير شرعية عبر ساحل البحر المتوسط بمنطقة إدكو، 2876 إدارى إدكو تهريب 17 شخصا سودانيين ومصرين فى هجرة غير شرعية عبر ساحل البحر المتوسط بمنطقة إدكو مقابل حصولهم على مبلغ مالى 3 آلاف دولار للأجنبى و30 ألف جنيه للمصرى.

وتم التنسيق بين إدارة البحث الجنائى ومركز شرطة إدكو والتى دفعت بقوة من رجال المباحث برئاسة الرائد محمود هندى رئيس المباحث والنقيب عماد الدين عبده معاون المباحث بالاشتراك مع مجموعات قتالية نظامية وبإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث واللواء محمد عماد الدين سامى مساعد الوزير مدير أمن البحيرة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمان سالفى الذكر وجارى العمل على ضبط باقى أفراد التشكيل العصابى وبالعرض على النيابة قرر حسام مكاوى وكيل النائب العام برئاسة المستشار على حسن رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية طلب تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة وملابساتها.

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مصر 365