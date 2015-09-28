فرنسا: نبحث مع شركاء إقامة منطقة حظر طيران فى سوريا قريبًا

قال الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، اليوم الاثنين، إن بلاده ستبحث مع شركائها فى الأيام القادمة اقتراحا طرحته تركيا وأعضاء فى المعارضة السورية باقامة منطقة حظر طيران فى شمال سوريا.

وقال للصحفيين على هامش التجمع السنوى لزعماء العالم فى الجمعية العامة للأمم المتحدة "سيبحث (وزير الخارجية الفرنسي) لوران فابيوس فى الأيام القادمة حدود المنطقة وكيف يمكن تأمين هذه المنطقة وما الذى يفكر فيه شركاؤنا."

وأضاف هولاند: "ندرس هذا الاقتراح" مضيفا أن اللاجئين السوريين الذين يأتون إلى أوروبا قد يعودون إلى المنطقة التى سيطبق فوقها حظر الطيران.

وتابع "يمكن أن يجد (الاقتراح) مكانا له فى قرار لمجلس الأمن الدولى يضفى شرعية دولية على ما يحدث فى هذه المنطقة."

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